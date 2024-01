Pyongyang ha testato un sistema d’arma nucleare sottomarino

(Di venerdì 19 gennaio 2024)ha dichiarato di avereun “”, in risposta alle esercitazioni navali congiunte di Washington, Seul e Tokyo, che hanno coinvolto una portaerei statunitense a propulsione. In base a quanto riferito dal ministero della Difesa della Corea del Nord – riportato dall’agenzia di stampa statale Kcna – le esercitazioni stavano “minacciando seriamente la sicurezza” del Paese e quindi il Maresciallo “ha condotto un importante test del suoHaeil-5-23”, un drone d’attaccoin grado di veicolare testate nucleari.

