Puglia | agrumi | contributi per le aziende danneggiate da tristeza e malsecco Coldiretti

(Di venerdì 19 gennaio 2024) ... in riferimento alle istruzioni operative dell'Agea per richiedere ia beneficio delle imprese del settorecolo, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Masaf con ...

Le imprese agricole che si dedicano alla produzione diin provincia di Taranto " ricorda Coldiretti- sono 1.041, il 9% del totale dell'imprenditoria agroalimentare jonica, con una ...Le imprese agricole che si dedicano alla produzione diin provincia di Taranto " ricorda Coldiretti- sono 1.041, il 9% del totale dell'imprenditoria agroalimentare jonica, con una ...Via libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla 'Tristeza' degli agrumi e dal malsecco, dopo l'allarme per l'invasione in Puglia di virus e patogeni alieni che causano danni nei campi distru ...Via libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla ‘Tristeza’ degli agrumi e dal malsecco, dopo l’allarme per l’invasione in Puglia di virus e patogeni alieni che causano danni nei campi distru ...