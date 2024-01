Puglia | -80 per cento | nel 2023 crollo nei capitali raccolti da piccole e medie imprese e startup Italia | anno da dimenticare

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Di seguito il comunicato: Undaper quanto riguarda l’in materia di attrazione di “di ventura”. L’si è chiuso con un segno significativamente negativo per gli investimenti in venture capital in aziende ene che disegnano una riduzione -49,6% rispetto all’precedente per un totale di 1.048 milioni di euro investiti (erano 2.080 milioni di euro del 2022). Questo secondo quanto emerge dal report EY Venture Capital Barometerche fotografa quanto l’, con 18 euro pro-capite di investimenti, sia fanalino di coda europeo. “Una curva discendente che non deve essere ancora una volta sottovalutata – commenta il mid-cap investor Giovanna Voltolina – considerando ...

Tra i cinquantuno Comuni (in Basilicata,, Lazio, Piemonte, Sicilia e Sardegna) presenti nell'... cioè di permettere a Comuni non presenti nell'elenco Cnai di proporsiospitare il Deposito ...... nelle regioni in cui ci sono gli uscenti di centrosinistra: Campania,, Toscana, Emilia ... Spesso gli innocenti si ritrovano sui giornalile inchieste, con la vita rovinata. C'è da fare una ...Un’eredità bellissima per una storia di moda davvero italiana che orgogliosamente parla dell’ingegno del nostro Sud e di una terra attiva e prolifica come la Puglia, terra di origine di Tagliatore.Via libera ai contributi per le aziende danneggiate dalla ‘Tristeza’ degli agrumi e dal malsecco, dopo l’allarme per l’invasione in Puglia di virus e patogeni alieni che causano danni nei campi distru ...