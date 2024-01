Pubblicità occulta in Rai | piove la bomba definitiva su Chiara Ferragni?

Per la pubblicità occulta di Instagram sul palco del teatro Ariston da parte di Amadeus e Ferragni deciderà il Tar il prossimo 31 gennaio (ilgiornale)

Per la pubblicità occulta di Instagram sul palco del teatro Ariston da parte di Amadeus e Ferragni deciderà il Tar il prossimo 31 gennaio (ilgiornale)

Per Assourt devono essere Amadeus e Chiara Ferragni a pagare la multa comminata alla Rai per pubblicità occulta a Sanremo . Il prossimo 31 gennaio ... (ilgiornaleditalia)

Pubblicità occulta a Sanremo - il 31 gennaio la decisione del Tar sulla diretta social di Ferragni e Amadeus : «Siano loro a pagare»

Deciderà il 31 gennaio il Tar in merito alla sanzione che Agcom ha inflitto alla Rai lo scorso giugno per la diretta social andata in onda durante ... (open.online)