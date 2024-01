Pubblicate 100 milioni di password rubate | ecco cosa fare

...chiare sulle scadenze si consiglia in ogni caso di far riferimento alle istruzionisul ... Classe ambientale Importo Euro 0 3 euro per Kilowatt fino a, 4,5 euro per auto superiori akW ...'In tali messaggi rivolti al pubblico si affermava che il% del ricavato delle vendite di tali ... Secondo le statistiche di Social Data,da AdnKronos , la perdita sarebbe di oltre 200mila ...UDINE - Il questore di Udine, Alfredo D'Agostino, applicando l'articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha disposto, «per gravissimi motivi di ordine e sicurezza pubblica», la ...Pronti i primi 40 nuovi bus ibridi che da lunedì 22 gennaio svolgeranno il servizio di trasporto pubblico in periferia. (ANSA) ...