Pubblica amministrazione | un milione di impiegati statali in pensione entro il 2033 7 italiani su 10 ancora attratti dal posto fisso STUDIO Barometro PA

... qualche ammonimento e qualche consiglio a ravvedersi, a fare, se è il caso,abiura... La ...culturale non era però riuscito e l'atteggiamento avventato e insieme cinico della...... 'Noi eravamo per la soluzionee continuiamo a essere per la soluzioneche resta ...mette nelle condizioni di interrompere la continuità societaria con la richiesta di...Carcare – L’ufficio postale di Carcare chiude per un mese per rifarsi il look, ma in paese scoppia la protesta per il lungo stop, da lunedì fino al 22 febbraio. I cartelli per informare gli utenti son ...Resta caldissimo anche il fronte del Mar Rosso con gli Houti che hanno rivendicato un altro attacco contro una nave americana nel Golfo di Aden. Le forze armate yemenite hanno dichiarato che una ...