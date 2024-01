Psicodramma Pd | non funziona la sauna

(Di venerdì 19 gennaio 2024) I deputati dem in ritiro al Park Hotel di Gubbio tra bus e canti. Elly tratta il confronto con Giorgia

Una vita dal gol da trenta metri di Ausserhofer, una vita dallodi Vinovo . A quasi due ... d'altra parte battere l'Alcione - squadra "dilettante" solamente sulla carta -è roba da ...Luisembra granchè turbato dal rancore della figliola: certo "sentirla è un po' torturante", concede, ma "ci sono anche delle figlie che mi supportano", quindi se ne farà una ragione, e andrà per ...I deputati dem in ritiro al Park Hotel di Gubbio tra bus e canti. Elly tratta il confronto con Giorgia Niente «doccia emozionale», niente «bagno mediterraneo», niente marmo riscaldato per massaggi mir ...Tra pochade e tragedia greca, nel centrosinistra sardo si consuma una sanguinosa faida familiare.