Proteste contro Netanyahu per gli ostaggi | la polizia arresta sette manifestanti a Tel Aviv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Laisraeliana hatopersone a Teldurante una manifestazione per chiedere al governo guidato da Benjamindi raggiungere un accordo per garantire il ritorno delle ...

Decine di migliaia di persone sono scese in strada a Sana'a, capitale dello Yemen , per protestare contro gli attacchi compiuti da Usa, Gran ... (liberoquotidiano)

Migliaia di persone in tutta la Germania sono scese in piazza per il quarto giorno consecutivo per esprimere la loro opposizione al partito razzista ... (247.libero)

Ultras del Napoli protestano contro la Super coppa in Arabia . Volantino e striscione denunciano la cessione del trofeo per interessi economici. La ... (napolipiu)

Secondo i rappresentanti dell'organizzazione che coordina le, alcuni degli arrestati sono parenti degli ostaggi israeliani.La legge prevede anche un'azione più durai trafficanti di esseri umani. A causa delledelle organizzazioni per i diritti umani, è stata inserita una norma per garantire che il ...La rapida progressione del conflitto preoccupa la comunità internazionale. E la Cina si offre come mediatore tra i due Paesi ...Lo stesso Comitato chiede di non trascinare la vicenda nelle campagne elettorali. In vista altre forti proteste.