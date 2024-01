Protesta per il rilascio degli ostaggi | autostrada bloccata a Tel Aviv

TeleMeloni ? “C’è stato solo un riequilibrio”. Lo ha detto l’ad Roberto Sergio , in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ in occasione ... (secoloditalia)

Palermo , 18 gen. (Adnkronos) - protesta in corso a Partinico ( Palermo ) contro la decisione del Questore di Palermo di vietare i funerali pubblici per ... (liberoquotidiano)

“Dove sono finite?” - arabi delusi dalla Supercoppa Italiana : la protesta è singolare

L’Italia esporta il proprio calcio in un mercato nuovo e in forte crescita come quello dell’arabia Saudita. Da questa sera al via la Supercoppa ... (calcioweb.eu)