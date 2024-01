Pronto soccorso in affanno | De Luca chiama 221 medici ma soltanto in 2 accettano

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Corsie vuote e prime linee ospedaliere sguarnite: solo due dirigentidi discipline affini allana d?urgenza, presenti nelle graduatorie attive in tutta la Campania, hanno risposto...

Balzanelli: "Così il 118 è amputato. Non è colpa dei cittadini, vanno garantite strutture filtro sul territorio come i Punti di primo intervento" ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’ondata di Covid e influenza, nell’ultimo mese, ha mandato in tilt i pronto soccorso , con migliaia di pazienti in attesa e file di ... (giornaledellumbria)

(Adnkronos) – L’ondata di Covid e influenza, nell’ultimo mese, ha mandato in tilt i pronto soccorso , con migliaia di pazienti in attesa e file di ... ()

Forse non tutti sanno che esistono delle app capaci di comunicare, in tempo reale, la situazione dei pronto soccorso nelle città italiane. Lo ... (247.libero)

Ore di attesa per i pazienti, turni estenuanti per il personale medico, mancanza di posti letti. Com’ nato il caos, che conseguenze ha e cosa ... (internazionale)

La squadra partenopea si schiera con un 3 - 4 - 2 - 1, con l'inserimento di Mazzocchi,... Il secondo, di rientro da bordocampo dopo essere statodai sanitari proprio per la botta al ...Medicato al, al professore è stato stilato un referto medico con una prognosi di due giorni. "Il punto - chiave sta nell'immiserimento materiale e culturale della scuola e nella ...Ecco alcune delle soluzioni messe in campo nel corso del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ...GALATONE/GALATINA/GALLIPOLI (Lecce) - Nessuna correlazione tra la somministrazione della prima dose di vaccino Covid e il decesso. O meglio, nessun ...