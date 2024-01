Pronostico e quote Felix Auger Aliassime – Daniil Medvedev | Australian Open 20-01-2024

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La sfida trafa parte del programma del terzo turno deglie si giocherà come quarto incontro nella Rod Lever Arena, dunque potremmo guardarcelo in santa pace senza fare levatacce. Anche per questo, ma non solo ovviamente, vale la pena dedicarvi una certa attenzione. Il russo InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Il gigante di Jasna , in Slovacchia, si trasformerà per la Brignone in una sfida contro Petra Vlhova, padrona di casa e attuale rivale della Shiffrin ... (247.libero)

... difficile sviare da lui il. A una quota neanche bassissima: 1,36 per Goldbet , 1,36 per Better , 1,36 per Bet365 ; Norrie è invece a 3,05 su Golbdet e Better , 3,20 su Bet .molto ...Scopriamodel gigante di Jasna che si disputerà sabato 20 gennaio alle ore 9,30 (prima manche). COMPARAZIONE: GIGANTE DI JASNE, BRIGNONE VINCENTE 3,00 PIÙ INFO 3,00 PIÙ INFO ...Il programma della 18ª giornata di Bundesliga prevede il confronto tra il Lipsia e il Leverkusen. Le " Aspirine " allenate da Xabi Alonso si trovano al comando della classifica con 45 punti frutto di ...Multipla Serie B 21ª giornata: schedina, quote e pronostici dell'esperto per Sampdoria-Parma, Brescia-Sudtirol, Spezia-Cremonese e Palermo-Modena ...