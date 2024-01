Procida | in tre denunciati per abusivismo edilizio

(Di venerdì 19 gennaio 2024). Controlli antidei Carabinieri sull'isola di. Un monitoraggio quotidiano delle aree vincolate e tutelate che oggi ha portato a 3 denunce in stato di libertà. Nei guai il proprietario di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, il direttore dei ...

. Controlli antiabusivismo dei Carabinieri sull'isola di. Un monitoraggio quotidiano delle aree vincolate e tutelate che oggi ha portato a 3 denunce in stato di libertà. Nei guai il proprietario di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico e ...Napoli . Controlli anti abusivismo dei carabinieri sull'isola di. Un monitoraggio quotidiano delle aree vincolate e tutelate che oggi ha portato a 3 denunce in stato di libertà. Nei guai il proprietario di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico e ...Controlli anti abusivismo dei Carabinieri sull’isola di Procida. Un monitoraggio quotidiano delle aree vincolate e tutelate che oggi ha portato a 3 denunce in stato di libertà. Nei guai il proprietari ...Nei guai il proprietario di un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico e ambientale, il direttore dei lavori e un architetto. I militari della stazione procidana hanno fermato i lavori di ...