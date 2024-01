Problemista | il teaser svela la data di uscita del film

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Un nuovodel, con star Julio Torres e Tilda Swinton,ladidella commedia A24 ha condiviso un nuovodel, con star Tilda Swinton e Julio Torres,ndo in questo modo che ladinegli Stati Uniti è venerdì 1 marzo.è una commedia scritta, diretta e interpretata da Julio Torres, che è stata presentata in anteprima all’ultimo SXSW Festival a Austin, Texas. Nel video si assiste a una telefonata, piuttosto surreale, tra i due protagonisti. Al centro della trama ci sarà Alejandro, un aspirante designer di giocattoli nato a El Salvador, che cerca di portare in vita le sue bizzarre ...