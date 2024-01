Probabili formazioni Salernitana-Genoa | ventunesima giornata Serie A 2023 2024

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 18:00 di domenica 21 gennaionella cornice dell’Arechi. Scontro salvezza tra due squadre che però vivono momenti diversi. La formazione di Filippo Inzaghi vuole provare ad allontanarsi dai bassifondi. Ilinvece vuole continuare a tenersi a distanza dalle zone calde della salvezza. Due campioni del mondo 2006 si sfidano in panchina. Ex compagni di squadra, ora rivali inA. Ecco le scelte di Filippo Inzaghi e Alberto Gilardino a partire dal primo minuto di gioco. Approfondimenti, focus e notizie. Una settimana da vivere ...

Bartoccini Fortinfissi Perugia: Ricci " Montano, Bartolini " Cogliandro, Traballi " Kosareva, Sirressi (libero). All.: Giovi. Ass.: Marangi Tecnoteam Albese Volley Como: Nicolini ...Novità importanti nella prima Roma targata De Rossi, che non avrà gli squalificati Mancini e Cristante. Riecco Spinazzola terzino e Pellegrini titolare nel 4 - 3 - 2 - 1, dove Dybala ed El Shaarawy ...Frosinone - Cagliari è il lunch match del 21esimo turno di Serie A: domenica alle ore 12.30 partita importante in ottica salvezza allo stadio Stirpe.Si avvicina la seconda semifinale della Supercoppa Italiana. Con la vittoria di ieri il Napoli si è aggiudicato già un posto in finale e stasera la squadra di Mazzari ...