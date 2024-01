Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Molte persone soprattutto in una città vorrebbero avere più informazioni sulche riguarda quindi pensionati, ma anche lavoratori. Sembra strano ma non tutti sanno che tra i vari enti che offrono prestiti c’è anche l’e cioè l’istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L’offre quindi un’opzione diche può essere valida sia per i pensionati che i, e che hanno bisogno di soldi veloci per tutta una serie di spese personali, e che possono riguardare la casa, la famiglia, o altre cose comprese la salute. Questi prestiti si caratterizzano per avere tassi di interesse più bassi rispetto a quelli erogati dalle società finanziarie e dalle banche: però è importante sapere che non tutti possono godere di questa possibilità, ...