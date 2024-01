Pozzolo non vuota il sacco Scena muta pure coi pm

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) La triste parabola di Emanuele, deputato di Fratelli d’Italia che nel giro di pochi giorni dal trono è finito nella polvere. Parte tutto dalla festa di capodanno in quel di Rosazza, dove il nostro prode arriva molto allegro – lo dicono i presenti – e con una pistola da borsetta in tasca da fare vedere agli amici. La triste parabola di Emanuele, deputato di Fratelli d’Italia che nel giro di pochi giorni dal trono è finito nella polvere Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove in quel preciso istante racconta di essere uscito a buttare l’immondizia del fine cenone mentre il compagno di partito (ora sospeso)bighellonava con il suo giocattolo che era un’arma. A farne le spese è un trentunenne che si becca una pallottola addosso. Niente di grave, per sua fortuna, anche se iniziare l’anno con ...