Potrebbe essere questo il primo gossip del Festival | secondo certi rumor circolati in Rete | la love story tra la cantante e il chitarrista Antonio Cirigliano sarebbe giunta al capolinea

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Angelina Mango è tornata single?ildi Sanremo 2024. Mancano pochi giorni all’inizio della kermesse sonora più importante d’Italia. E come ogni evento pop che si rispetti, l’interesse e la curiosità sono rivolti non solo all’arte, ma anche alla vita privata degli artisti. Non fa eccezione la seconda classificata del talent Amici, che approda all’Ariston per la prima volta con il brano La Noia. Proprio lei è al centro disulla sua vita sentimentale che stanno circolando sul web: è finita la storia d’amore tra Angelina Mango e? ...

Il principe William ha fatto visita oggi alla moglie Kate , il cui decorso post-operatorio in ospedale «sta andando bene». Questo non basta a ... (corriere)

... quando invece, anche alla luce di un debito pubblico che a brevesfondare la soglia dei 3mila miliardi di euro, la priorità sembrerebbeuna seria revisione dei propri modelli ...Qui si innescano tutta una serie di congetture " la prima è che la dataancheposteriore "; e se invece l'autore fosse Orazio, allorainquadrarsi come il tentativo di ...Possono accedere alla possibilità di stipulare un accordo ... otterrebbe la pensione di vecchiaia nel 2031 a 67 anni e 4 mesi di età. Lo strumento non può essere utilizzato per l'erogazione della ...Xiaomi Mix Flip è in arrivo per sfidare gli altri flip phone. Come emerso recentemente, sarà il primo pieghevole con supporto alla connettività satellitare. Tutti i dettagli del prossimo foldable Xiao ...