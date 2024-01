Porti | Uiltrasporti | con crisi Mar Rosso a rischio l’intero sistema | serve un tavolo nazionale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Questanon sappiamo quando finirà, ci si augura che non sia sistemica e che finisca al più presto. Se la situazione resta questa, o peggio ancora ci sarà un allargamento del conflitto, asarà l'interoportuale italiano. Per questo crediamo che serva un". Non nasconde la preoccupazione, Giuliano

... Fit Cisl elo scorso 31 dicembre. Al tavolo di ieri hanno partecipato il commissario ... segretarioprovinciale Filt Cgil. 'Abbiamo chiuso la vertenza in maniera positiva con l'......portuali' Posted on 20 Ottobre 2023 20 Ottobre 2023 Author Redazione 'Avevamo allertato lavoratori e i colleghi di Fit Cisl esui rischi di 'giocare' a derogare il CCNL deiin un ...Per questo crediamo che serva un tavolo nazionale". Non nasconde la preoccupazione, Giuliano Galluccio, segretario nazionale della Uiltrasporti con delega ai settori marittimi e porti, intervistato da ...Ad oggi nessun contraccolpo economico immediato, ma gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, che di fatto rendono sempre più complicati i trasporti marittimi, potrebbero presto ...