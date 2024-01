Porta Nolana | nasconde in casa 10 biciclette elettriche e 2 monopattini | denunciato 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all'uopo predisposti, hanno controllato l'abitazione di un uomo in via Salaiolo all'Orte del Conte dove hanno rinvenuto 10di varie marche, 2elettrici, parti di ricambio, come batterie e centraline, ed attrezzature utili al montaggio, del valore complessivo di circa 10 mila euro, di cui il proprietario dell'alloggio non ha saputo dare giustificazione circa la provenienza. Pertanto, l'uomo, un 41enne algerino con precedenti di polizia, anche specifici, è stato denunciato per ricettazione.