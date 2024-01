Pomezia | le isole ecologiche chiudono per 10 giorni | le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Cambia la società incaricata della raccolta dei rifiuti a, possibili disagi nei prossimi. Ecco tutti i particolari. Il Comune diha diramato nelle scorse ore un avviso urgente per informare i cittadini circa la chiusura temporanea dellepresenti sul territorio. Si tratta dei centri di raccolta sia diche di Torvaianica; la comunicazione riguarda anche i possibili disservizi che potrebbero verificarsi nel ritiro della spazzatura nei prossimi, in particolare per la giornata di lunedì prossimo (ma solo per le utenze non domestiche). Isola ecologica chiude ae Torvaianica (ilcorrieredellacitta.com)La causa, spiega l’Amministrazione, è da ricondurre al passaggio di consegne in corso dalla ...