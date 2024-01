Pomezia | chiusura temporanea delle isole ecologiche

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024), 19 gennaio 2024 – Raccolta rifiuti urbani, il prossimo lunedì 22 gennaio partirà ail nuovo appalto di igiene urbana. A seguito dell’avvicendamento tra la società uscente e quella entrante, è necessario procedere alladei Centri di raccolta comunali () di via Cincinnato ae di via Las Vegas a Torvaianica nel periodo da venerdì 19 gennaio a domenica 28 gennaio inclusa. Non sarà quindi possibile usufruire del servizio in tali giorni. Sempre a causa dell’avvio del nuovo servizio di igiene urbana, si comunica che nella giornata di lunedì 22 gennaio potrebbero verificarsi mancati ritiri della frazione carta e plastica per le utenze non domestiche. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...