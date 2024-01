Polizia trova 4 chili di droga in casa di una donna a Scampia

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti della Squadra Mobile e del Commissariatohanno controllato, in via Arcangelo Ghisleri, nel quartiere napoletano di,. l’abitazione di una. I poliziotti hanno rinvenuto, nella camera da letto, 66 bustine contenenti numerosissimi cilindretti di eroina del peso di 1,9nonché una cassaforte al cui interno hannoto un’altra busta con la stessa sostanza del peso di 500 grammi circa e tre buste di cocaina del peso di 1,5 kg circa. Unadi 44 anni è stata tratta in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

