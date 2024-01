Polizia Locale | in un anno 492 multe per cellulare alla guida | via una patente al giorno

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Bergamo. Da un lato la grande attenzione riservata agli eventi della Capitale della Cultura, aumentati a dismisura: gli agenti ne hmonitorati oltre 260, spendendo all’incirca 10.400 ore di attività. Dall’altro la presenza necessaria ad agevolare il traffico sui numerosi cantieri, ripartiti a pieno regime dopo la pandemia e spinti dai fondi del Pnrr. Ma il 2023 delladi Bergamo è stato anche all’insegna della sicurezza stradale, con controlli mirati riguardanti per esempio l’utilizzo del(3.863 ore di controlli e 492 sanzioni elevate, contro le 698 del 2022), gli eccessi di velocità (649 violazioni, in crescita rispetto alle 356 dello scorso) e le guide in stato di ebrezza (109 rilevate, lo scorso92). ...