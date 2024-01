Polizia locale | cellulare alla guida ed eccesso di velocità | aumentano le sanzioni

Leggi su ecodibergamo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) IL BILANCIO. L’impegno per la Capitale della cultura: 260 eventi presidiati e oltre 10 mila ore di servizio. Piùper i varchi Ztl: oltre 80mila tra non residenti in città. Circa 21 chili di droga sequestrati nelle attività di controllo. Il murales della scuola Fantoni al Comando di via Coghetti.