Plusvalenze fittizie | al centro c’è il Napoli e l’affare Osimhen

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Si torna a parlare dinel calcio. Alc’è il. La Procura di Roma ha chiuso l’indagine sul club e sul presidente Aurelio De Laurentiis, indagato per falso in bilancio già lo scorso settembre. L’attaccante nigeriano era stato acquistato dal Lilla nel 2020 per 71,2 milioni, spedendo però in Francia quattro giocatori (di cui tre, Palmieri, Liguori e Manzi, spariti presto dai radar calcistici) valutati 20 milioni. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha 20 giorni per farsi interrogare o produrre una memoria difensiva. Poi la Procura deciderà se archiviare (difficile arrivati a questo punto) o andare a processo. L’inchiesta – avviata dalla Procura partenopea – era stata spostata ad agosto a Roma, dove è stato approvato il bilancio del club. ...

Il procedimento riguarda le presunte plusvalenze fittizie intorno all'acquisto dell'attaccante Victor Osimhen, nel 2020, dalla squadra francese del Lille per 71 milioni di euro, cinquanta dei quali in contanti e gli altri attraverso i cartellini di quattro giocatori. Il caso nello specifico fu quello delle plusvalenze fittizie ovvero la vendita di giocatori a cifre che non vengono attributi a valori reali bensì gonfiati per far quadrare il bilancio.