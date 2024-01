Pizzi | «Inter pensava di creare un solco La Juventus sorpresa»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Faustotratta su TMW Radio il grande tema delle ultime settimane in Serie A: la sfida Scudetto train cima alla classifica. SFIDA – Faustodice la sua sulle due squadre che si giocano lo Scudetto: «Laè in salute, di sicuro darà filo da torcere in campionato. La vedo molto in crescita. Col campionato che ha fatto credo che l’pensasse di aver creato un bel, invece si ritrovano laa due punti. Ora arriva un periodo complicato con tante partite».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto ...