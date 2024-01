Pistoia | il crollo del solaio durante la festa di matrimonio VIDEO

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Dai balli scatenati al terrore, in pochi secondi. Un, diffuso da La Nazione, mostra gli attimi in cui ildell’ex convento di Giaccherino aha ceduto,unadi, e il pavimento ha inghiottito gli invitati che ballavano sulla pista. Una vera e propria voragine che si apre sotto piedi di un gruppo di invitati, mentre gli altri rimangono sgomenti davanti alla scena.

Paolo Mugnaini e Valeria Ybarra hanno presentato querela per ildel solaio nell'ex convento Convento di Giaccherino didurante il loro ricevimento di matrimonio. In quel momento decine di ospiti stavano ballando L'Amour Toujours di Gigi D'Agostino, ...... durante i festeggiamenti per il matrimonio di due giovani di 26 anni, Valeria Ybarra e Paolo Mugnaini , è crollato il pavimento dell' ex convento di Giaccherino a. L'incidente ha ...Un video inedito del dramma sfiorato al matrimonio di Paolo Mugnaini di Scandicci (Firenze) e Valeria Ybarra, originaria del Texas. L'ex convento alle porte di Pistoia dove si ...Dai balli scatenati al terrore, in pochi secondi. Un video, diffuso da La Nazione, mostra gli attimi in cui il solaio dell’ex convento di Giaccherino a Pistoia ha ceduto, durante una festa di matrimon ...