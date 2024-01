Pistocchi | «Inter vince e convince Ecco come giudico la prestazione»

Leggi su inter-news

Dopo la vittoria senza appello per 3-0 da parte dell'contro la Lazio, il giornalista Maurizioha commentato ladei nerazzurri attraverso il suo profilo Twitter. CONNTI – Questo il pensiero di Mauriziodopo-Lazio di Supercoppa Italiana: "Con una prova di forza e organizzazione l'batte 3-0 la Lazio. Partita senza storia dominata dal 1?. I biancocelesti non ci sono, la squadra di Sarri non è mai pericolosa. I nerazzurri vincono e convincono, mentre per la Lazio è una brutta sconfitta".