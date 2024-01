Pinkwashing e altre nefandezze che non mi riguardano

... quindi dal migliore tra i peggiori, siamo diventati un paese in stagnazione e nessun... all'anticolonialismo e a tutte leforme di lotta contro l'oppressione", sottolinea Ulievi. ...... vuoi mettere La critica di "" nei confronti dello Stato di Israele non è nuova, ... e questo non dovrebbe produrre inferenze in ordine alla valutazione che ciascuno di noi dà di...il 63 per cento dei membri del comitato organizzatore del vertice sul clima era costituito donne – anche se questo non ha risparmiato l’organizzazione di essere accusata di pinkwashing, anche perché ...The Baltimore Sun, which was founded in 1837 and has won 16 Pulitzer Prizes, was sold to David D. Smith, chair of Sinclair Inc., the right-wing television station owner.