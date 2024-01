Pierluigi Cordua è il nuovo presidente di Confapi Lombardia

Il bresciano"bissa" l'impegno associativo in Confapi e conquista anche la presidenza regionale. L'assemblea regionale dell'associazione - composta dai rappresentanti delle territoriali di Bergamo,......Codua è stato nominato presidente di Confapi Lombardia. La decisione è stata presa dall'assemblea dell'associazione riunitasi a Milano con i rappresentanti delle varie territoriali., ...Ceo della Isve di Poncarale, succede a Luigi Sabadini nominato, lo scorso dicembre, membro della Giunta nazionale di Confapi. Resterà in carica per i prossimi tre anni.Il numero uno dell’associazione: «Voglio aprire un dialogo costruttivo con la Regione su temi cruciali per le pmi» ...