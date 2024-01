Picchia e minaccia l’ex moglie | divieto di avvicinamento per un 46enne

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, militari della Stazione CC di Paupisi, nella serata del 17 u.s., hanno eseguito l’ordinanza applicativa della misura cautelare deldialla parte offesa e ai luoghi abitualmente frequentati da quest’ultima, oltre aldi comunicare con la parte offesa attraverso qualsiasi mezzo, emessa dal GIP presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura, nei confronti di ungravemente indiziato dei delitti di cui agli artt. 612 bis, 628 e 582 – 585 c.p. nei confronti della, dalla quale era separato di fatto da alcuni mesi. Le indagini consentivano di acquisire gravi indizi in ordine alla circostanza che, dopo la separazione e il successivo ...

