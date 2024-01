PERITO ELETTRICO

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 19 gennaio 2024) INSERITO DA: Orienta spa – IL GIORNO: 06/01/2024 SETTORE: Personale OperaioSEDE DI LAVORO: Perugia Orienta Spa Società Benefit, filiale di Perugia, ricerca per importante Azienda cliente di Valfabbrica nel settore metalmeccanico La risorsa si occuperà di: – Manutenzione e assistenza tecnica elettronica (previa formazione qualora la risorsa sia neodiplomata)Alla risorsa si richiede: – Diploma di – Oppure esperienza come elettricista civile e industriale maturata sul campo. Tipo di contratto: somministrazione con successiva possibilità di inserimento Orario di lavoro: full time Luogo di lavoro: Valfabbrica CANDIDATI PER QUESTO LAVORO » Il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.