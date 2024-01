Perisic torna a casa | addio Tottenham | prestito all’Hajduk Spalato

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Il croato lascia l'Inghilterra dopo un anno e mezzo: a settembre il grave infortunio al ginocchio, ora la scelta di vita per non perdere Euro 2024

... Arturo Vidal, Ivan, Aleksandar Kolarov e altri) hanno ridotto il monte ingaggi del club'. ... Horncastlealle origini di questo buco finanziario, e tra le altre cose ricorda il periodo di ...Questa volta sia parlare del processo per diffamazione nei confronti di un giornalista che, nel 2018, scrisse di presunti tradimenti della showgirl con Brozovic e, compagni di squadra ...Manca poco alla ventunesima giornata di Serie A con i club che continuano a lavorare per chiudere i prossimi colpi. La Juventus cotninua a trattare con l'Atletico Madrid per l'addio di ...Notizie, trattative e indiscrezioni di oggi su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma, Lazio e tutte le altre squadre di serie A e degli altri campionati ...