Perisic riparte dalla sua Croazia | arriva l’ufficialità per l’ex Inter!

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ivanlascia la Premier League e il Tottenham per ritornare in patria. L'esterno ex Inter si è trasferito in prestito fino a giugno. COMUNICATO ? "L'HNK Hajduk Spalato può confermare con soddisfazione di tutto il pubblico che aspettava con impazienza questo momento che Ivan Periši? indosserà nuovamente la maglia bianca dell'Hajduk con il numero quattro dopo quasi 17 anni e mezzo. Dopo una carriera all'estero di grande successo, Ivan torna di nuovo a Poljud. Periši? si unisce ai White in prestito fino alla fine della stagione dal club inglese del Tottenham". PerInter, out da settembre per un infortunio al ginocchio, si tratta di un ritorno a casa: infatti è cresciuto nell'Hajduk giocando nelle giovanili dal 1995 al 2006.