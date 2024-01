Perfetti Van Melle Top Employer Italia 2024

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Per il 4° anno consecutivoVantra le principali aziendene certificate TopPer il quarto anno consecutivoVANottiene la Certificazione Top, un riconoscimento dell’eccellenza nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro. Anche quest’annoVanha ottenuto un punteggio molto alto, 92,89%, un risultato superiore del 10% rispetto alla media delle 148 aziende certificate ine del 8,57% rispetto alla media delle 2000 aziende certificate nel mondo. Il Gruppo ha ottenuto anche ...

... MediaWorld, Medtronic Italia, Meliá Hotels International, Metro Italia, Msd, Nexi, Ntt Data Italy, Obi Italia, Olympus, Open Fiber, Palladium Hotel Group, Penny Italia, PepsiCo Italia,...... MediaWorld, Medtronic Italia,Meliá Hotels International, METRO Italia, MSD, Nexi, NTT DATA Italy, OBI Italia, OLYMPUS, Open Fiber, Palladium Hotel Group, PENNY Italia, PepsiCo Italia,...Se vivesse ancora in Iran, Sevdaliza non potrebbe fare quello che fa, la popstar (ha conquistato anche Madonna) ...Perfetti Van Melle ha ottenuto un punteggio molto alto, 92,89%, superiore alla media delle aziende certificate in Italia e nel mondo.