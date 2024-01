Percorsi formativi per adulti | un passo verso il futuro professionale

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 19 gennaio 2024) L’Azienda Bergamasca Formazione, con una solida presenza nel territorio bergamasco dal 1972, rinnova il suo impegno nella formazione per, lanciando tre nuovi corsi che combinano tradizione e innovazione. Questi corsi sono progettati per rispondere alle esigenze attuali del mercato del lavoro, offrendo opportunità di crescita e sviluppo. Corso di addetto alle vendite ad Albino Il primo corso in programma è Addetto alle vendite, che avrà inizio il 22 gennaio 2024 nella sede di Albino. Questo corso di 50 ore è ideale per chi aspira a entrare nel mondo del retail. I partecipanti acquisiranno competenze fondamentali nel settore delle vendite, dalla gestione dei clienti alla presentazione efficace dei prodotti, preparandosi a diventare professionisti versatili e competenti nel settore commerciale. Corso Operatore di magazzino della ...