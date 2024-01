“Perché la mia bambina prende poco peso?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Buonasera, ho due gemelle di 7 mesi nate premature a 33 settimane+4. Una pesava 1,850 kg e l’altra 2,340. Scrivola bimba che pesava 1,850 kg adesso a 7 mesi pesa 5,980 kg per 65 cm di altezza. L’altra pesa giusto 1 kg in più ed è alta 67 cm. Sono un po’ preoccupata per la crescita, soprattutto della bimba che pesa 5,900. Non è un po’? O può andare bene visto che sono premature? Ho iniziato lo svezzamento a 6 mesi ma non ne vuole sapere: mangiucchia le pappe, mangiucchia la frutta ma si stufa dopo qualche cucchiaino. Beve praticamente ancora quattro volte al giorno il latte (200 ml) Mellin 2. Hanno preso sempre latte artificiale. L’altra invece mangia tutto. La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.