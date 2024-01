Perché Kim Kardashian ha deciso di ricominciare dal makeup?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Kimha dimostrato di avere una forza imprenditoriale in diversi settori, ricordiamo il beauty ma soprattutto il fashion con Skims. Ilnon poteva essere un’eccezione. Ricordiamo tutti come nel 2017 è riuscita a sfruttare la popolarità del suo caratteristicolook KKW Beauty con il suo primo prodotto: il Crème Contour and Highlight Kit. Il duo di contorni era andato subito esaurito. Anche la prima uscita di KKW Fragrance, avvenuta nello stesso anno, è andata esaurita in pochi giorni. Sì, all’epoca c’era una W, quella dell’ormai ex marito Kanye West. Nonostante tutto sia stato sempre un successo, nel 2021 Kim decide di chiudere col beauty che col, sia quindi con KKW Beauty che KKW Fragrances. La magnate dell’imprenditoria ha rapidamente seguito il lancio nel 2022 di SKKN BY KIM, una ...