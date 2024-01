Perché il CBD funziona contro i dolori mestruali

Leggi su milano-notizie

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ogni donna sa quanto isiano fastidiosi e, nei casi più gravi, anche invalidanti. Al punto che la Spagna ha già adottato un disegno di legge che riconosce un congedo dal lavoro per le donne affette da dismenorrea, cioè la patologia che si manifesta con crampi particolarmente dolorosi. In Italia non esiste un congedo mestruale riconosciuto a livello legale, eppure alcune aziende riconoscono questo diritto alle loro lavoratrici.da ciclo: sintomi e rimedi Il periodo del ciclo è fastidioso per la maggior parte delle donne. Già partendo dalla sindrome premestruale, i sintomi più comuni sono i crampi alla pancia, la nausea, un persistente dolore ai reni e una frequente cefalea, con variazioni di intensità e tollerabilità. Anche a livello psico-emotivo si riscontrano dei sintomi, con il malessere generale in primis, ...