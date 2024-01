Perché guardare Platonic

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Possono un uomo e una donna essere amici? Mai, sostiene Billy Crystal in “Harry, ti presento Sally” (le motivazioni sarebbero oggi da galera: nonlui vuole portarsela a letto, bella o brutta che sia). “” suggerisce in commedia che sì, anche se lei è bella come Rose Byrne, e lui cialtrone come Seth Rogen. Erano i migliori amici ai tempi della scuola, si sono ritrovati dopo il divorzio di lei. Lui ha un pub dove vende birra “ai primi appuntamenti, rimediati on line”. Ha lasciato la fidanzata ma va continuamente a casa sua, per ricuperare vestiti – in realtà,è molto affezionato a Gandalf, la piccola iguana di famiglia. “Vedi, mi ha appena visto e già sorride”. Lei ha fatto un’offerta per una casa, lui la dissuade (era una ex casa per anziani).