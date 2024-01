Perché Ciao Darwin stasera | 19 gennaio 2024 | non va in onda?

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ammettetelo: avete aspettato tutta la settimana per potervi rilassare sul divano davanti alle sfide di9. E invece, accesa la tv, avete visto su Canale 5 una partita di calcio. In effetti, Mediaset ha deciso che la puntata di, 19, di, non sarebbe andata in. Come maiquesta sera non va in? Come detto, c’entra il calcio, e nello specifico la semifinale di Supercoppa Italia tra Inter e Lazio, trasmessa da Canale 5. Per questo, la settima puntata (su un totale di dieci) del varietà ideato e condotto da Paolo Bonolis non va in. D’altra parte, tutto il palinsesto serale di Canale 5 è stato stravolto: anche Avanti un altro ...