Pedinamenti e appostamenti sotto casa dell’ex compagna | 52enne arrestato ‘in differita’

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Bergamo. Il secondo caso a Bergamo di arresto ‘in flagranza, la nuova modalità introdotta con le ultime modifiche alla normativa del ‘Codice rosso’. La sera del 16 gennaio scorso unresidente in città è statodai carabinieri della stazione di Bergamo per atti persecutori: l’exha denunciato numerosila suada parte dell’uomo, iniziati subito dopo la fine della loro relazione. Nonostante i militari non abbiano assistito a nessun comportamento violento, e quindi in assenza di flagranza di reato, hanno potuto comunque arrestare l’uomo – che aveva già precedenti specifici – grazie alla recente istituzione dell’arresto in flagranza differita per reati di “codice rosso”. Grazie alla ...

CODICE ROSSO. Dopo la denuncia e la visione delle chat della vittima, i Carabinieri di Bergamo hanno utilizzato l'arresto in differita introdotto dalla norme sul «Codice rosso» per salvaguardare le ...Continui pedinamenti, appostamenti, e continue minacce: la donna, martedì 16 gennaio, si rivolge ai carabinieri che arrestano l'ex compagno. In assenza di flagranza di reato, secondo le nuove norme de ...