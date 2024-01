Pd | Schlein | elucubrazioni su Gubbio | Spa chiusa e nessuno ha pistola

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Roma, 19 gen. (askanews) – “Ho visto moltein questi giorni su questo momento di riflessione interna, cosa fa la, quando arriva la, con chi arriva…”. Così la segretaria del Pd Elly Schlien, nel suo intervento al seminario dem di Giubbio.è poi passata all’attacco rispetto alle polemiche di questi giorni sul ‘conclave’ Dem: “La spa ècredo abbia portato né il costume né la, non vorrei sbagliarmi ma siamo qui per fare altro e parlare di problemi concreti. Del resto, mi raccomando – ha aggiunto contro i ‘comportamenti’ di esponenti di governo – andando via lasciate i quadri nelle stanze, se tornate in treno non fermate il treno per nessuna ragione, perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questi mesi”. ...