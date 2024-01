Pd alle comiche finali Schlein surreale | Parlo oggi perché ieri ero al cinema

Leggi su iltempo

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Ellyporta i deputati del Pd in ritiro per attaccare il governo. Scene lunari da Gubbio, dove la leader dem ha raggiunto per un rapido intervento il resort Park Hotel ai Cappuccini. Sarà il clima rilassato e un po' sonnolento del conclave, manel suo intervento non sembra esaltare il morale della sua truppa, e continua a battere il tasto di quanto è brutta e cattiva la maggioranza. Curioso, visto che si trattava di una due giorni per ricompattare i dem sui temi che dovrebbero essere distintivi nei prossimi mesi di opposizione. "Non esiste una destra sociale. Tutto quello che hanno fatto da quando sono al Governo è quello di aumentare le disuguaglianze", afferma la segretaria del Pd. In tema di proposte siamo sempre lì, sul salario minimo: "La questione sociale e la questione ambientale sono strettamente connesse. Questo ci porta ...