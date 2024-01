Pavia | deve scontare un anno per truffa | 48enne arrestato da polfer

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Milano, 19 gen. (Adnkronos) – Nella mattinata di martedì scorso, 16 gennaio, gli agenti della polizia ferroviaria diun cittadino italiano di 48 anni in quanto destinatario di mandato di cattura emesso dall’Autorità giudiziaria. L’uomo, fermato per un controllo mentre si trovava alla stazione, è risultato ricercato dalla procura dia seguito di condanna a undi reclusione per. L’uomo è stato trasferito nel carcere di. L'articolo CalcioWeb.

