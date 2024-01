Pavard pre Inter Lazio | «Noi siamo i migliori»

In vista di Inter-Udinese Inzaghi dovrebbe riconvocare Alessandro Bastoni . Il difensore conta ad esserci, per testare le sue condizioni in vista del ... (inter-news)

: 6,5. Peccato per l'infortunio. Difensivamente di un altro livello rispetto al campionato ...infortunio pareva essere tornato quasi ad essere quel De Vrij monstre di Contiana memoria, ......di Inter e Napoli il calcio italiano rimanda in campo tutte e 20 le sue squadre nel turno- ... Lautaro Martinez tiene in ansia l'Inter e non ci sarà contro il Lecce conancora dalla panchina. ...Anche qui interviene senza rubar palla a Pavard, che chiama in causa i compagni al centro dell ... AGGIORNAMENTO ORE 19.15 - Nel pre-partita del match sono arrivate le parole di Nicolò Rovella (QUI LE ...Pre partita di Inter-Lazio sulle frequenze di Sport Mediaset, con i protagonisti che si proiettano sui 90' in programma di qui a poco a Riad. In casa nerazzurra spazio alle parole di Benjamin Pavard: ...