Passo indietro di Solinas in Sardegna Psd' Az con centrodestra

(Di venerdì 19 gennaio 2024) AGI - Il presidente uscente Christianha ritirato la sua candidatura alla guida della Regionee il suo partito, il Psd'Az ha confermato l'accordo programmatico col. È quanto si legge nel documento approvato stasera a Oristano dal Consiglio nazionale del partito. "Il Consiglio nazionale del Psd'Az, dopo ampio e approfondito dibattito, ribadito il valore della continuità rispetto al buon governo espresso nell'ultimo quinquennio a guida sardista della Regione", si legge nel documento, "valutato il preminente interesse dei sardi e dellaa vedere completati i percorsi di riforma e i programmi avviati; preso atto, con la generosità di un partito che da oltre un secolo non insegue prebende per se' ma la costruzione della felicità del popolo sardo, che il segretario regionale, ...

