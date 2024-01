Partita la missione Axiom-3 | a bordo Walter Villadei | l’ottavo astronauta italiano in orbita

L’ultima chiamata partirà alle 18.30 di domani, mercoledì 20 dicembre. Ultimo appello per la Nazionale italiana di Futsal per provare a continuare ... (today)

Gli Stati Uniti e una serie di altre nazioni stanno creando una nuova forza per proteggere le navi in transito nel Mar Rosso , dopo i ripetuti ... (panorama)

La7.it - Ha preso il via poco prima delle 23 di giovedì sera laspaziale Ax - 3, che vede per l'Italia un ruolo di primo piano. A pilotare la navicella Crew Dragon dal Kennedy Space Center, ...COME VEDERE LAIN TV CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE VOLLEY, ... CHIERI TRIONFA 3 - 2 IN CASA DEL POLICE E AVANZA AI QUARTI DI FINALE! QUINTO SET - SET!...Home » Mondo Hi-Tech » Spazio, partita la missione Ax-3: Villadei in orbita ...L'equipaggio lanciato verso lo spazio da un Falcon9 di Space X e viaggia a bordo della capsula Dragon Crew della società spaziale di Elon Musk. Si tratta della prima missione commerciale europea ...