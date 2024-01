Paris Fashion Week | la favola del giorno e della notte

Leggi su panorama

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Alle cinque del mattino, Parigi si sveglia. La canzone di Jacques Dutronc è il punto di partenzanarrazione di Alexandre Mattiussi per la collezione autunno inverno 2024-25 firmata AMI. Al passaggioprima metropolitana, un mondo di nottambuli parigini elegantemente vestiti lascia gradualmente il posto ai mattinieri e agli amanti del mattino. L’unione di due mondi che sembrano muoversi in parallelo, destinati solo a sfiorarsi in quel flebile momento in cui lacede lentamente il passo al. Ed è proprio il contrasto trail file rougecollezione che trova la sua forma espressiva nell’utilizzo di forme e texture, con i loro movimenti e motivi. La collezione autunno inverno 2024-25 presenta così capi per la sera come per il ...