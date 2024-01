Parcheggiatore abusivo denunciato 9 volte in un anno da Polizia Locale | disposto allontanamento dal territorio nazionale

(Di venerdì 19 gennaio 2024) Era statodalla, solo nell’ultimo, il, di 57 anni, fermato nella zona compresa tra via Petroselli e piazza della Consolazione, dalle pattuglie del GPIT (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Nell’ambito dei controlli predisposti dal Comando Generale per contrastare il fenomeno, gli agenti hsorpreso per l’ennesima volta ilin azione. Questa volta però, a seguito del gran numero di precedenti penali, nei suoi confronti la Questura ha emesso un decreto di espulsione. Ladi Roma Capitale ha provveduto a dare esecuzione al provvedimento, con accompagnamento dell’uomo, di nazionalità straniera, presso il Centro di Permanenza per il ...

Il parcheggiatore abusivo è finito in manette con l’accusa di aver minaccia to una donna che si sarebbe rifiutata di assecondare le sue richieste di ... (2anews)

È stato ucciso a coltellate. Un parcheggiatore abusivo di Frascati è rimasto coinvolto in una lite che è finita in tragedia. Uno scontro a seguito ... (ilcorrieredellacitta)

commenta 'Da 20 mesi Kelvin Egubor, nigeriano di 25 anni, senza fissa dimora, è in carcere a Poggioreale per presunta estorsione, per aver chiesto ... (247.libero)

Bloccati entrambi, è così scattata nei loro confronti, la denuncia all'Autorità Giudiziaria per "eserciziodell'attività di" con recidiva nonché la contestazione delle sanzioni ...Dopo aver bloccato entrambi è così scattata nei loro confronti la denuncia all'autorità giudiziaria per 'eserciziodell'attività di', insieme alla contestazione delle sanzioni ...Provvedimento del Comune: “Via gli abusivi, ripristinata la legalità in una delle zone di pregio storico della città” ...Fioriere per combattere i ras della sosta. Dalle parole ai fatti, stavolta, il passo è stato breve. Via i parcheggiatori abusivi da piazza Trieste e Trento. Nei giorni scorsi le promesse ...